Стала известна причина инсульта у ветерана «Спартака» Гаврилова

Сын ветерана московского «Спартака» Юрия Гаврилова Василий Гаврилов сообщил, что его отец перенес инсульт в результате закупорки артерии в области шеи и проведет в реанимации еще пару дней.

«У него случился инсульт, пока он находится в реанимации. В артерии в области шеи отвалилась бляшка, которая на 60% перекрыла подачу крови.

Думаю, что все будет нормально, но еще пару дней он останется в реанимации», — передает слова Василия Гаврилова ТАСС.

О госпитализации ветерана московской команды стало известно 30 мая.

Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год. В составе красно-белых он дважды становился чемпионом СССР, в 1983 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР. В составе сборной СССР Гаврилов стал бронзовым призером Олимпиады.

В 2001 году Гаврилов тренировал сборную Демократической Республики Конго.

Ранее бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы московских ЦСКА и «Спартака» занять второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).