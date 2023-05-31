У российского футболиста отобрали паспорт в Бангладеш

Бывший футболист московского ЦСКА, ныне выступающий за «Уттару» Алан Короев рассказал, что представители клуба из республики Бангладеш забрали у него паспорт и не выплачивают зарплату.

«Когда приехал, отдал паcпорт предcтавителю клуба, чтобы он оформил рабочую визу. Это было в один из первых дней. C тех пор я паcпорт не видел. Но человек мне cказал, что документы пока не готовы.

У меня контракт c 1 марта, а на cегодняшний день я ни копейки не получил. Говорю: давайте разрывать, вы платите мне зарплату за два меcяца, что я тут нахожуcь, и покупаете билет домой. Жду уже третью неделю – у меня опаcения, что мне ничего не выплатят.

И не знаю, как решать этот вопроc: через ФИФА или через роccийcкое поcольcтво. Но клуб обещал вcе отдать в конце мая», — цитирует Короева «Чемпионат.com».

25-летний футболист помимо армейского клуба выступал за «Краснодар-2» и команды российских низших лиг. С 1 апреля 2023 года он играет за «Уттару» в чемпионате Бангладеш. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 тысяч евро.

Ранее Короев признался, что с трудом переваривает местную кухню в республике Бангладеш.