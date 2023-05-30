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Выдан ордер на арест бывшего игрока «Ювентуса» и «Баварии»

В Бразилии выдан ордер на арест бывшего игрока «Ювентуса» и «Баварии» Дугласа Косты

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Marco Canoniero

Бразильский суд выдал ордер на арест американского игрока «Лос-Анджелес Гэлакси» Дугласа Косты, передает GZH.

Футболист обвиняется в неуплате алиментов. Отмечается, что игрок будет задержан сразу, когда приедет в Бразилию.

Адвокат игрока планирует обжаловать ордер на арест.

В феврале футболист на правах аренды перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» из «Ювентуса». По окончании аренды Коста подпишет полноценный контракт с американским клубом.

Свою футбольную карьеру Коста начал в бразильском «Гремио». Также он играл за донецкий «Шахтер», туринский «Ювентус» и мюнхенскую «Баварию».

В 2009 году Коста выиграл молодежный Кубок Америки.

Ранее французский футболист «Барселоны» Самуэль Юмтити, который на правах аренды выступает за итальянский «Лечче», рассказал, что чувствовал себя будто в тюрьме в испанском клубе.

29-летний защитник перебрался в «Барселону» из французского «Лиона» в 2016 году.

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