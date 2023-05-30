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Карпин пожелал попавшему в реанимацию Гаврилову скорейшего выздоровления

Тренер «Ростова» Карпин пожелал ветерану «Спартака» Гаврилову скорейшего выздоровления

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на новость о том, что ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов попал в реанимацию, передает «Матч ТВ».

«Как и многие, узнал про госпитализацию Юрия Гаврилова из новостей. Желаю скорейшего выздоровления, Юрий Васильевич», — сказал Карпин.

Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год. В составе красно-белых он дважды становился чемпионом СССР, в 1983 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР. В составе сборной СССР Гаврилов стал бронзовым призером Олимпиады.

В 2001 году Гаврилов тренировал сборную Демократической Республики Конго.

Ранее руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что ветеран клуба Юрий Гаврилов попал в реанимацию.

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