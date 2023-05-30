Ветеран «Спартака» Гладилин: сбор национальной команды нужен был, когда игра была запланирована

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался об отмене сбора национальной российской команды этим летом.

Сегодня, 30 мая, Российский футбольный союз (РФС) объявил об отмене июньского учебно-тренировочного сбора национальной команды.

«Сбор нужен был, когда была игра запланирована (на 15 июня был запланирован матч со сборной Камеруна. — прим. «Газеты.Ru»). Провести короткий сбор, подвести итоги, пообщаться ребятам. У тренерского штаба никаких проблем в этом плане нет. Карпин работает, все тренеры работают. Он всех игроков видит. Так что, если нет игры, то ребят нет смысла собирать», — заявил специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

23 мая стало известно о срыве июньского матча со сборной Камеруна, который должен быть пройти в Москве 15 июня.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказал мнение, что отмена июньского тренировочного сбора национальной команды позволит игрокам полноценно подготовиться к новому сезону.