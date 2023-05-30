Национальная команда России по футболу отменила июньский сбор

Следующий сбор национальной команды России по футболу пройдет осенью. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что такое решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, делегирующими в национальную команду наибольшее количество игроков.

«Российский футбольный союз ведет переговоры с рядом национальных федераций и имеет предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей в осеннее окно ФИФА.

График потенциальных cоперников cборной не позволяет провеcти игру в удобные даты в июне, поэтому было принято решение отменить июньcкий cбор и не нарушать программу подготовки клубов к cезону 2023/24», — говорится в сообщении.

23 мая стало известно о срыве июньского матча со сборной Камеруна, который должен быть пройти в Москве 15 июня.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-игрок «Барселоны» Александр Глеб объяснил политической обстановкой отказ Камеруна играть с Россией.