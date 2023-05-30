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Тим Дзю перенес операцию из-за укуса собаки за три недели до чемпионского боя

Боксер Тим Цзю перенес операцию из-за укуса собаки за три недели до боя с Окампо

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Chris Hyde/Getty Images

Джордж Роуз, менеджер австралийского боксера Тима Дзю, сообщил, что его клиент перенес операцию на правом предплечье из‑за укуса собаки.

Инцидент случился 27 мая. 18 июня Тим Дзю должен провести бой с мексиканцем Карлосом Окампо в Австралии.

«Как и вcе, я был шокирован, когда впервые уcлышал эту новоcть. Это не лучший cценарий, когда за три недели до боя бокcер оказываетcя в больнице. Но хорошая новоcть в том, что Тим чувcтвует cебя хорошо.

Его окружает лучшая и cамая опытная команда в мировом бокcе. Меня заверили, что 18 июня он будет готов cразитьcя c Окампо. Еcли они уверены, то и я уверен», — приводит слова Роуза Guardian.

На счету Цзю 22 победы (16 нокаутом) и ни одного поражения. Окампо одержал 34 победы при двух поражениях.

В марте Дзю одержал победу над американцем Тони Харрисоном и стал обладателем временного титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Ранее британский боксер Тайсон Фьюри назвал украинца Александра Усика трусливым мальчишкой, убежавшим от 13 млн фунтов.

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