World Taekwondo изучит включение крымской федерации в Союз тхэквондо России

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) начала расследование в отношении Союза тхэквондо России из-за включения в состав организации региональной федерации Крыма. Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на заявление World Taekwondo.

«Что каcаетcя обвинений в адреc Cоюза тхэквондо Роccии, World Taekwondo в наcтоящее время раccледует этот вопроc и не будет давать дальнейших комментариев до завершения этого процеccа», — говоритcя в cообщении.

3 апреля World Taekwondo допустила спортсменов из России и Белоруссии до участия в соревнованиях в нейтральном статусе. Россияне и белорусы примут участие в чемпионате мира, который пройдет с 29 мая по 6 июня в Баку, и будут соревноваться вне командного зачета.

В столице Азербайджана спортсмены из этих стран должны подписать декларацию, обязывающую соблюдать условия участия. При этом среди допущенных не было олимпийских чемпионов ОИ-2020 в Токио Максима Храмцова и Владислава Ларина.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что российские спортсмены допустили больше всех нарушений антидопинговых правил в 2020 году.