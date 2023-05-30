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Организатор чемпионата Европы по сексу был ранее осужден за налоговые махинации

В Швеции сообщили об уголовном прошлом главы национальной федерации секса

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Президент Шведской федерации секса Драган Братич ранее был осужден за налоговые махинации. Об этом сообщают местные СМИ.

Братич был известен в Швеции как владелец стриптиз-клубов. После того, как он в статусе президента Шведской федерации секса объявил о проведении в стране чемпионата Европы по сексу, в местной прессе всплыло дело пятилетней давности: Братич был осужден за налоговые махинации.

В 2018 году бизнесмен был приговорен к двум годам тюремного заключения за налоговые махинации и грубые нарушения ведения бухгалтерского учета, присвоив сумму в размере около пяти млн шведских крон. Вместе с ним был наказан и его бизнес-партнер, при этом, как отмечала газета Expressen, именно Братич вел основную противозаконную деятельность. Помимо непосредственно срока, им обоим было запрещено вести бизнес в течение пяти и трех лет соответственно.

Примечательно, что это не первое дело, из-за которого мужчина предстал перед судом. Отмечается, что годом раньше Братичу были предъявлены обвинения в преступлениях против экологии и ему грозил длительный тюремный срок, однако он сумел избежать наказания.

Шведская федерация секса была основана в 2016 году и является на данный момент единственной организацией в мире, которая рассматривает секс как вид спорта. Организация подчеркивает, что является ведущим игроком в области сексуальных тренингов и соревнований по сексу, она имеет более 30 ассоциаций, в ней состоит свыше 3000 человек по всей стране.

Ранее сексолог Ирина Макеева заявила, что участники чемпионата Европы по сексу получат удовольствие от присутствия третьих лиц.

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