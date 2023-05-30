Организатор чемпионата Европы по сексу был ранее осужден за налоговые махинации

Президент Шведской федерации секса Драган Братич ранее был осужден за налоговые махинации. Об этом сообщают местные СМИ.

Братич был известен в Швеции как владелец стриптиз-клубов. После того, как он в статусе президента Шведской федерации секса объявил о проведении в стране чемпионата Европы по сексу, в местной прессе всплыло дело пятилетней давности: Братич был осужден за налоговые махинации.

В 2018 году бизнесмен был приговорен к двум годам тюремного заключения за налоговые махинации и грубые нарушения ведения бухгалтерского учета, присвоив сумму в размере около пяти млн шведских крон. Вместе с ним был наказан и его бизнес-партнер, при этом, как отмечала газета Expressen, именно Братич вел основную противозаконную деятельность. Помимо непосредственно срока, им обоим было запрещено вести бизнес в течение пяти и трех лет соответственно.

Примечательно, что это не первое дело, из-за которого мужчина предстал перед судом. Отмечается, что годом раньше Братичу были предъявлены обвинения в преступлениях против экологии и ему грозил длительный тюремный срок, однако он сумел избежать наказания.

Шведская федерация секса была основана в 2016 году и является на данный момент единственной организацией в мире, которая рассматривает секс как вид спорта. Организация подчеркивает, что является ведущим игроком в области сексуальных тренингов и соревнований по сексу, она имеет более 30 ассоциаций, в ней состоит свыше 3000 человек по всей стране.

Ранее сексолог Ирина Макеева заявила, что участники чемпионата Европы по сексу получат удовольствие от присутствия третьих лиц.