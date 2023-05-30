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Вратарь «Ахмата» Шелия назвал сборную, за которую хотел бы выступать

Вратарь «Ахмата» Шелия заявил, что мечтает играть за сборную Грузии

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David Mdzinarishvili/Reuters

Голкипер грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия признался, что хотел бы выступать за сборную Грузии, но ему отказали в получении грузинского гражданства.

«Моя мечта связана со сборной Грузии, но они не видят меня. Один раз звонили, когда я еще играл в «Тамбове». Удивились, что разговариваю на грузинском в совершенстве, что у меня есть такое желание, и после этого исчезли.

Я делал грузинский паспорт. Пытался. Мне не дали полтора года назад», — сказал Шелия в интервью Metaratings.ru.

Шелия родился в Москве и имеет российское гражданство. За карьеру он провел 113 матчей в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) и 122 — в Первой лиге.

За тур до конца сезона «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Грозненцы одержали в сезоне-2022/23 15 побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели десять поражений, набрав 49 очков.

В 30-м раунде «Ахмат» сыграет в Грозном с «Краснодаром». Игра пройдет 3 июня и начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее полузащитник грозненского «Ахмата» Антон Швец высказался о работе судьи Виталия Мешкова в матче 29-го тура чемпионата России против «Ростова».

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