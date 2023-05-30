Сексолог Макеева: главное, чтобы соревнования по сексу не вошли в олимпийскую программу

Сексолог Ирина Макеева высказалась об организации в Швеции первого чемпионата Европы по сексу. Она назвала самые интересные, на ее взгляд, дисциплины, в которых будут соревноваться участники турнира.

«[Наиболее интересные дисциплины — это] «Оральный секс» и «Самая художественная коммуникация по мнению жюри и зрителей», так как секс без художества лишен глубины. В сексе обязательно должны быть элементы не только спорта, но и чувственности. Сравнимо с бальными танцами», — сказала Макеева «Газете.Ru».

Также эксперт выразила мнение, что участие в подобных состязаниях доставит радость всем конкурсантам, добавив при этом, что должны быть объективные критерии участия.

«Думаю, подобные соревнования объединят единомышленников и принесут всем участникам колоссальное удовольствие. Главное, чтобы не включали в Олимпиаду такие соревнования и не вели трансляцию по федеральным каналам.

Можно ли сравнивать между собой участников однополых и разнополых пар? Нет, это точно будет необъективно. У женщин и мужчин разные ощущения от процесса и методы воздействия на эрогенные зоны, и их расположение. Если речь идет о спорте, то за основу стоит брать гетеросексуальные пары», — заключила эксперт.

Чемпионат Европы по сексу стартует в Швеции 8 июня и продлится несколько недель. Участников будут оценивать в следующих дисциплинах: соблазнение, массаж различных частей тела, массаж эротических зон на теле соперника, прелюдия, оральный секс, проникновение, выносливость, внешний вид, исполнение позы, креативность в изменении положения, выносливость и количество оргазмов за определенное время, артистическое выступление и обмен позами, повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений во время соревнований, самая красивая и сложная поза, самая художественная коммуникация по мнению жюри и зрителей, пара, которая была самой активной во время конкурса, а также самой артистичной по Камасутре и самой популярной у жюри и зрителей.

Ранее сообщалось, что Швеция первой зарегистрировала секс как вид спорта.