22-кратный победитель турниров Большого шлема серб Новак Джокович сделал политическое заявление после своего стартового матча на турнире «Ролан Гаррос», проходящем в столице Франции Париже.

Джокович обыграл в первом круге американца Александра Ковачевича со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:1).

После победы сербский теннисист оставил надпись на телевизионной камере: «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие».

29 мая между сербскими протестующими и силовиками в косовском муниципалитете Звечан начались столкновения. Представители миссии НАТО в Косово KFOR применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих, а специальные подразделения косовской полиции — огнестрельное оружие. В ответ участники акции стали швырять в силовиков булыжники и тяжелые предметы.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на севере Косово пострадали 52 серба.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев сохранил за собой первое место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

На счету спортсмена из России 4300 очков. На второй строчке — испанский теннисист Карлос Алькарас (3455), который является первой ракеткой мира, а замыкает тройку лучших в чемпионской гонке серб Новак Джокович (2745).