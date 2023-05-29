Нападающий «ПСЖ» Месси примет решение о будущем в ближайшие дни

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси примет решение о своем будущем в ближайшие дни. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Месси пока не получал предложения от «Барселоны». Аргентинец ранее получил крупное предложение от саудовского «Аль-Хиляля».

Всего в текущем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 31 матче чемпионата Франции. Недавно он был отстранен от занятий с командой из-за поездки в Саудовскую Аравию. После публичных извинений нападающий был допущен.

В августе 2021 года аргентинец перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС или Саудовской Аравии. Также уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в «Барселону». Хави уже обсуждал с игроками команды его возвращение.

Ранее тренер «Барселоны» Хави заявил, что Месси поможет команде в случае возвращения.