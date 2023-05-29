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В Швеции пройдет первый чемпионат Европы по сексу

Швеция первой зарегистрировала секс как вид спорта

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Depositphotos

В Швеции состоится первый в истории чемпионат Европы по сексу. Об этом сообщается на сайте Шведской федерации секса.

Турнир пройдет неподалеку от Гетеборга, стартует 8 июня и продлится несколько недель. В нем примут участие представители 20 стран мира. Уточняется, что чемпионат будет проходить в три этапа, за каждый из которых участники должны набрать определенное количество баллов.

Соревнования будут проходить в 16 дисциплинах: соблазнение, массаж различных частей тела, массаж эротических зон на теле соперника, прелюдия, оральный секс, проникновение, выносливость, внешний вид, исполнение позы, креативность в изменении положения, выносливость и количество оргазмов за определенное время, артистическое выступление и обмен позами, повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений во время соревнований, самая красивая и сложная поза, самая художественная коммуникация по мнению жюри и зрителей, пара, которая была самой активной во время конкурса, а также самой артистичной по Камасутре и самой популярной у жюри и зрителей

Шведская федерация секса была основана в 2016 году и является на данный момент единственной организацией в мире, которая рассматривает секс как вид спорта. Организация подчеркивает, что является ведущим игроком в области сексуальных тренингов и соревнований по сексу, она имеет более 30 ассоциаций, в ней состоит свыше 3000 человек по всей стране.

Ранее сексологи назвали зону у мужчин, стимуляция которой приводит к длительным и сильным оргазмам.

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