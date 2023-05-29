В The Athletic оценили шансы Федорова стать главным тренером «Коламбуса»

«Коламбус Блю Джекетс» не общался с наставником ЦСКА Сергеем Федоровым по поводу возможного назначения российского специалиста на пост главного тренера команда. Об этом сообщает The Athletic.

«Блю Джекетс» никогда не рассматривали его в качестве кандидата, клуб никогда не связывался с ним и никогда не брал интервью для работы, несмотря на сообщения об обратном. Мы не исключаем, что когда-нибудь Федоров вернется в НХЛ и это будет отличная история», — сказано в статье.

Стоит отметить, что Федоров является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта».

Специалист возглавил ЦСКА летом 2021 года. Это назначение вызвало массу обсуждений, ведь это был его первый тренерский опыт в жизни. Свою карьеру он как раз заканчивал в этой команде в 2013 году. После этого он остался в структуре клуба.

Напомним, ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев – Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

В прошлом году подопечные Сергея Федорова в финале Кубка Гагарина обыграли магнитогорский «Металлург».

Ранее Федоров признался, что его работа в НХЛ сейчас невозможна.