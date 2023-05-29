Теннисистка Павлюченкова: что я могу сделать с тем, что украинки не пожимают нам руки?

Известная российская теннисистка Анастасия Павлюченкова на пресс-конференции после выхода во второй круг «Ролан Гаррос» поделилась мнением о том, что украинские теннисистки отказываются пожимать руки спортсменкам из России и Белоруссии.

«Я не хочу это комментировать, потому что это длится слишком долго, а я здесь ради тенниса. Ну и во-вторых, я не контролирую других игроков на корте. Не хотят пожимать руки? Ну что я могу сделать?» — сказала Павлюченкова.

Напомним, украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожимать руку белорусской спортсменке Арине Соболенко после очного матча первого круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Стоит отметить, что это вызвало бурную реакцию французской публики на стадионе. Болельщики освистали Костюк за отказ от рукопожатия.

Ранее Костюк отреагировала на свист зрителей после матча с Соболенко на «Ролан Гаррос».