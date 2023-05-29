В Британии оценили вероятность перехода Захаряна в «Челси»

Британский журналист Daily Mail Пол Браун выразил мнение, что футболист «Динамо» Арсен Захарян не сможет перейти в «Челси» после прихода в лондонский клуб нового главного тренера Маурисио Почеттино. Слова журналиста передает Cq.ru.

«Захарян в «Челси»? Нет-нет, про эту историю можно забыть раз и навсегда. У Почеттино сейчас главная задача — избавиться от уже подписанных игроков, а не приобретать новых. Арсена точно не будет в «Челси», — сказал Браун.

Журналист Феликс Джонстон сообщил, что «Челси» сохраняет интерес к Захаряну, но лондонцы не могут осуществить трансфер футболиста исключительно из-за экономических санкций, введенных Великобританией против России.

Напомним, что прошлым летом «Челси» предлагал за 20-летнего полузащитника £12,6 млн. Однако переход не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год. Так, у многих российских клубов возникли проблемы с получением средств от предыдущих европейских трансферов.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал сообщения о том, что «Челси» по-прежнему заинтересован в переходе Захаряна.