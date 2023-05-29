Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Британии оценили вероятность перехода Захаряна в «Челси»

Британский журналист Браун исключил вариант с переходом Захаряна в «Челси»

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Британский журналист Daily Mail Пол Браун выразил мнение, что футболист «Динамо» Арсен Захарян не сможет перейти в «Челси» после прихода в лондонский клуб нового главного тренера Маурисио Почеттино. Слова журналиста передает Cq.ru.

«Захарян в «Челси»? Нет-нет, про эту историю можно забыть раз и навсегда. У Почеттино сейчас главная задача — избавиться от уже подписанных игроков, а не приобретать новых. Арсена точно не будет в «Челси», — сказал Браун.

Журналист Феликс Джонстон сообщил, что «Челси» сохраняет интерес к Захаряну, но лондонцы не могут осуществить трансфер футболиста исключительно из-за экономических санкций, введенных Великобританией против России.

Напомним, что прошлым летом «Челси» предлагал за 20-летнего полузащитника £12,6 млн. Однако переход не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год. Так, у многих российских клубов возникли проблемы с получением средств от предыдущих европейских трансферов.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал сообщения о том, что «Челси» по-прежнему заинтересован в переходе Захаряна.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях