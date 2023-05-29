Турецкий гранд проявляет интерес к хавбеку «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Артем Карпукас может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, к 20-летнему футболисту проявляет интерес стамбульский «Галатасарай».

«Это правда, «Галатасарай» действительно следит за Карпукасом. Со мной на связь выходили скауты, им нравится Артем. Но пока какой-либо конкретики нет. Ждем окончания чемпионата», — заявил агент игрока Александр Клюев.

Помимо «Галатасарая», за Карпукасом пристально наблюдают представители петербургского «Зенита».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Карпукас провел 26 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Хави согласовал с руководством клуба новый контракт до 2026 года.