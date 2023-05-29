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Россиянин спровоцировал драку на матче чемпионата Грузии

Российский фанат в футболке с сербским флагом на карте Косово спровоцировал конфликт на стадионе в Тбилиси

Российский футбольный болельщик в футболке с сербским флагом на карте Косово стал участником конфликта на трибунах стадиона в Тбилиси, где местное «Динамо» в рамках матча 17-го тура чемпионата Грузии принимало «Динамо» из Батуми.

Как сообщает Sports.ru, один из фанатов подошел к заградительной сетке, за которой расположился сектор активных болельщиков тбилисского «Динамо», и стал демонстрировать жесты, которые фанаты столичного клуба посчитали оскорбительными.

В ответ один из зрителей плюнул тому в лицо, после чего россиянин спустился и отправился в подтрибунное помещение, где его догнали и началась драка.

Игра «Динамо» (Тбилиси) — «Динамо (Батуми) завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.

Несмотря на это поражение, столичный клуб сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис встретится с агентом грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии после завершения сезона.

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