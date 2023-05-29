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Канадский хоккеист хочет видеть больше украинцев в НХЛ

Защитник сборной Канады Уигар: мы бы хотели видеть больше украинцев в НХЛ

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Tony Gutierrez/AP

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймс» и сборной Канады Маккензи Уигар заявил, что хотел бы видеть большее количество украинских игроков в сильнейшей лиге мира.

«Хочу, чтобы все дети в Украине знали, что мы за них молимся. Сейчас у вас очень сложные времена.

Однако все обязательно наладится. Мы бы хотели видеть больше украинцев в НХЛ», — приводит слова Уигара портал Xsport.ua.

Напомним, что в последний раз сборная Украины выступала в элитном дивизионе на чемпионатах мира в 2007 году в Москве. Лучшим достижением на мировых первенствах является девятое место на ЧМ-1999.

Сборная Канады стало чемпионом мира 2023 года, обыграв в финальном матче, который прошел 28 мая, национальную сборную Германии со счетом 5:2.

Ранее сообщалось, что стал известен тренер казанского «Ак Барса» в сезоне-2023/24.

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