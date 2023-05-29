Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Локомотиве» объяснили успехи команды в весенней части РПЛ

Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных высказался об успехах команды

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных объяснил, с чем связано успешное выступление команды в весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

Напомним, что перед возобновлением чемпионата страны «железнодорожники» были близки к зоне стыковых матчей.

«Команда проделала тяжелую, но необходимую работу на зимних сборах, к нам присоединились отличные футболисты! Вместе с игроками, составлявшими основу «Локомотива», в кратчайшее по футбольным меркам время удалось создать коллектив, нацеленный на результат», — заявил Нагорных.

Матч, прошедший 28 мая на домашней арене динамовцев, завершился со счетом 4:2 в пользу гостей. Благодаря победе над «Динамо» «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи встреч.

Железнодорожники набрали 42 очка и занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном 30-м туре Российской премьер-лиги «Локомотив» дома сыграет с другим московским клубом — «Торпедо».

Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Локомотива» над «Динамо» в матче РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях