В «Локомотиве» объяснили успехи команды в весенней части РПЛ

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных объяснил, с чем связано успешное выступление команды в весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

Напомним, что перед возобновлением чемпионата страны «железнодорожники» были близки к зоне стыковых матчей.

«Команда проделала тяжелую, но необходимую работу на зимних сборах, к нам присоединились отличные футболисты! Вместе с игроками, составлявшими основу «Локомотива», в кратчайшее по футбольным меркам время удалось создать коллектив, нацеленный на результат», — заявил Нагорных.

Матч, прошедший 28 мая на домашней арене динамовцев, завершился со счетом 4:2 в пользу гостей. Благодаря победе над «Динамо» «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи встреч.

Железнодорожники набрали 42 очка и занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном 30-м туре Российской премьер-лиги «Локомотив» дома сыграет с другим московским клубом — «Торпедо».

Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Локомотива» над «Динамо» в матче РПЛ.