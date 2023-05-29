Моуринью намерен покинуть пост главного тренера «Ромы»

Главный тренер итальянской «Ромы Жозе Моуринью готов покинуть свой пост после завершения сезона для команды, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, все заинтересованные стороны уже в курсе намерений специалиста покинуть итальянскую команду, однако его увольнение не будет обсуждаться до финала Лиги Европы, в котором «Рома» поборется за трофей с «Севильей».

Моуринью работает в «Роме» с лета 2021 года. Его контракт рассчитан до 2024-го.

В прошлом сезоне «Рома» выиграла Лигу конференций. В этом сезоне римский клуб не добрался до топ-4 чемпионата Италии, однако вышел в финал Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью готов возглавить «Пари Сен-Жермен».

О возможном переходе Моуринью в «ПСЖ» сообщалось еще в начале мая. Сам португалец в разговорах с прессой подчеркивал, что не намерен обсуждать свое будущее. Он обращал внимание на то, что его контракт с «Ромой» рассчитан еще на год. Кроме того, замечал Моуринью, экс-генеральный директор клуба Пьетро Берарди выражал уверенность в том, что тренер останется на посту. Отметим, впрочем, что Берарди был уволен еще в апреле на фоне скандала с обысками в офисе клуба.