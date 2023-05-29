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Моуринью намерен покинуть пост главного тренера «Ромы»

Il Messaggero: Моуринью хочет уйти из «Ромы» после финала Лиги Европы

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Reuters

Главный тренер итальянской «Ромы Жозе Моуринью готов покинуть свой пост после завершения сезона для команды, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, все заинтересованные стороны уже в курсе намерений специалиста покинуть итальянскую команду, однако его увольнение не будет обсуждаться до финала Лиги Европы, в котором «Рома» поборется за трофей с «Севильей».

Моуринью работает в «Роме» с лета 2021 года. Его контракт рассчитан до 2024-го.

В прошлом сезоне «Рома» выиграла Лигу конференций. В этом сезоне римский клуб не добрался до топ-4 чемпионата Италии, однако вышел в финал Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью готов возглавить «Пари Сен-Жермен».

О возможном переходе Моуринью в «ПСЖ» сообщалось еще в начале мая. Сам португалец в разговорах с прессой подчеркивал, что не намерен обсуждать свое будущее. Он обращал внимание на то, что его контракт с «Ромой» рассчитан еще на год. Кроме того, замечал Моуринью, экс-генеральный директор клуба Пьетро Берарди выражал уверенность в том, что тренер останется на посту. Отметим, впрочем, что Берарди был уволен еще в апреле на фоне скандала с обысками в офисе клуба.

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