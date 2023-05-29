Экс-гендиректор «Баварии» Кан высказался о своем увольнении из клуба

Бывший генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал свое увольнение из мюнхенского клуба сразу после победы в чемпионате Германии.

«Сейчас клуб находится в переходной фазе, которая всегда трудна и в которой иногда случаются ошибки. Несмотря на то, что текущая ситуация непроста, для меня количество хороших событий с «Баварией» намного перевешивают негативные. Раздражение последних дней этого не изменит», — приводит слова Кана в Twitter «Bayern & Germany».

На должность Оливера Кана назначен заместитель председателя правления клуба Ян-Кристиан Дризен. Место Салихамиджича пока остается вакантным.

27 мая «Бавария» проводила свой последний матч в чемпионате страны. Перед заключительным туром мюнхенцы имели шансы завоевать титул лишь в случае осечки «Боруссии». В итоге «Бавария» свой матч против Кельна выиграла, а вот дортмунцы неожиданно не смогли одолеть «Майнц». Это привело к тому, что «Бавария» вновь стала чемпионом Германии.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился мнением о том, что мюнхенский клуб расстался с председателем правления Оливером Каном и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.