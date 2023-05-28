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Теннисистка Самсонова разгромила американку Волынец в первом круге «Ролан Гаррос»

Теннисистка Самсонова разгромила Волынец и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», проходящего в столице Франции Париже.

В первом раунде 15-я ракетка мира одержала разгромную победу над американкой Кэти Волынец, которая занимает 92-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), — 6:0, 6:1.

Следующей соперницей Самсоновой станет победительница матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Линда Фрухвиртова (Чехия), который пройдет 29 мая.

Во второй круг также пробилась россиянка Камилла Рахимова, которая обыграла Сару Бейлек из Чехии со счетом 6:0, 6:3, а также Анастасия Потапова, взявшая верх над представительницей США Тэйлор Таунсенд — 6:1, 6:2.

28 мая свою первую игру на «Ролан Гаррос» — 2023 проведет также первая ракетка России Дарья Касаткина, которая сразится с Юле Нимайер из Германии.

«Ролан Гаррос» стартовал 28 мая и завершится 11 июня. Призовой фонд Открытого чемпионата Франции составляет €49 600 000.

Ранее Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российского теннисиста Андрея Рублева нельзя причислять к фаворитам Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

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