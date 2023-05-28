Гол Прохина принес «Ростову» победу над «Ахматом»

«Ростов» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра, прошедшая 28 мая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Подопечные Валерия Карпина к 11-й минуте встречи вели 2:0 после дубля Егора Голенкова, который забил голы на шестой и 11-й минутах. Но уже до конца первого тайма грозненцы смогли отыграться благодаря точным ударам Гамида Агаларова (на 32-й минуте) и Владислава Карапузова (на 40-й).

Победу ростовской команде принес мяч, забитый Данилой Прохиным на 73-й минуте.

Отметим также, что концовку встречи «Ахмат» доигрывал в меньшинстве после удаления на 69-й минуте полузащитника Артема Тимофеева за вторую желтую карточку.

Благодаря победе ростовчане смогли прервать четырехматчевую безвыигрышную серию в РПЛ.

«Ростов» набрал 53 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, сохраняя шансы на медали РПЛ в сезоне-2022/23. «Ахмат» (49) располагается на пятой строчке.

В заключительном 30-м туре сезона «Ростов» сыграет на выезде с московским ЦСКА, а «Ахмат» будет принимать в Грозном «Краснодар». Обе игры пройдут 3 июня и начнутся в 17:00.

Ранее бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин на примере матча столичного «Спартака» в 29-м туре рассказал о влиянии психологии на борьбу за второе место в Российской премьер-лиге.