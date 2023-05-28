Бывший тренер «Спартака» Гладилин объяснил причину весеннего спада красно-белых

Бывший тренер столичного «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о выступлении команды Гильермо Абаскаля в весеннем отрезке сезона-2022/23.

По его словам, красно-белые недосчитались нескольких побед из-за игры не в полную силу.

«Если «Спартак» играет с максимальной самоотдачей, как он играет против сильных команд как ЦСКА, который выше или равен ему по классу, то все получается, удается побеждать.

С командами, которые уступают им и по подбору футболистов, и по месту в турнирной таблице, они играют не в полную силу. А играть не в полную силу можно только за счет класса, а класса у «Спартака» сейчас нет. Поэтому и происходят такие матчи.

Точно также «Спартак» проиграл кубковый матч «Акрону», команде-середнячку Первой лиги. И таких примеров можно еще много привести», — заявил Гладилин «Газете.Ru».

Напомним, что игра «Спартак» — «Пари НН» завершилась нулевой ничьей. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее нападающий московского «Динамо» Федор Смолов объяснил причину отказа от перехода в клуб из Турции.