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Пилот «Ред Булл» Ферстаппен побил рекорд Феттеля в «Формуле-1»

Ферстаппен побил рекорд Феттеля по количеству побед за «Ред Булл» в «Формуле-1»

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Global Look Press

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен побил рекорд немецкого автогонщика Себастьяна Феттеля по числу побед за команду в гонках «Формулы-1».

28 мая нидерландец, чемпион двух последних сезонов, выиграл Гран-при Монако.

Это 39-я победа Ферстаппена за «Ред Булл» в «Формуле-1». По этому показателю он опередил четырехкратного чемпиона мира Феттеля, на счету которого было 38 побед.

Второе место на Гран-при Монако занял Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», это его лучший результат в сезоне. Третьим стал Эстебан Окон («Альпин»).

Ферстаппен ранее занял третье место в списке пяти самых высокооплачиваемых спортсменов в мире в возрасте до 25 лет, опубликованный журналом Forbes. По информации издания, 25-летний автогонщик зарабатывает около $60 млн в год.

Список возглавил футболист «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе. По данным издания, 24-летний нападающий зарабатывает около $120 млн.

Ранее возлюбленная гонщика «Формулы-1» Макса Ферстаппена показала подросшую дочь от россиянина Даниила Квята. Келли Пике опубликовала в соцсетях фото трехлетней Пенелопы, с которой отправилась в путешествие.

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