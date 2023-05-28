Капитан «Спартака» Джикия: отсутствие Соболева сказалось на игре с «Пари НН»

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что отсутствие в составе красно-белых нападающего Александра Соболева, который был дисквалифицирован по итогам матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА, сказалось на игре команды в 29-м туре чемпионата России с «Пари НН», передает «Чемпионат.com».

28 мая «Спартак» сыграл вничью со счетом 0:0 с «Пари НН».

«Соболев — ключевой игрок. Он важный игрок для «Спартака». Его отсутствие сказалось», — заявил Джикия.

Напомним, что на 66-й минуте матча 28-го тура РПЛ судья встречи Сергей Карасев удалил Соболева за показанный неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Тут же арбитр удалил и армейца за то, что тот «процитировал» жест Соболева, чтобы объяснить, что соперник должен получить наказание.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании 24 мая наказал Соболева четырехматчевой дисквалификацией, а вот красная карточка Роши была отменена, защитник не получил никакого наказания.

Ранее сообщалось, что футбольный агент Роман Орещук высказался о скандальном жесте игрока московского «Спартака» Александра Соболева, который он продемонстрировал в матче с ЦСКА.