Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Капитан «Спартака» Джикия: отсутствие Соболева сказалось на игре с «Пари НН»

Капитан «Спартака» Джикия назвал дисквалифицированного форварда Соболева ключевым игроком

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что отсутствие в составе красно-белых нападающего Александра Соболева, который был дисквалифицирован по итогам матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА, сказалось на игре команды в 29-м туре чемпионата России с «Пари НН», передает «Чемпионат.com».

28 мая «Спартак» сыграл вничью со счетом 0:0 с «Пари НН».

«Соболев — ключевой игрок. Он важный игрок для «Спартака». Его отсутствие сказалось», — заявил Джикия.

Напомним, что на 66-й минуте матча 28-го тура РПЛ судья встречи Сергей Карасев удалил Соболева за показанный неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Тут же арбитр удалил и армейца за то, что тот «процитировал» жест Соболева, чтобы объяснить, что соперник должен получить наказание.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании 24 мая наказал Соболева четырехматчевой дисквалификацией, а вот красная карточка Роши была отменена, защитник не получил никакого наказания.

Ранее сообщалось, что футбольный агент Роман Орещук высказался о скандальном жесте игрока московского «Спартака» Александра Соболева, который он продемонстрировал в матче с ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях