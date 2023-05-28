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Абаскаль ответил на вопрос о продолжении работы со «Спартаком» в следующем сезоне

Тренер «Спартака» Абаскаль заявил, что продолжит работу с командой в следующем сезоне

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Marc Schumacher/Global Look Press

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород» заявил, что не собирается покидать Россию.

«В следующем сезоне мы должны быть решительнее и эффективнее. Остаюсь ли я в «Спартаке»? Естественно, я остаюсь», — передает слова Абаскаля «Спорт-Экспресс».

Абаскаль сменил итальянца Паоло Ваноли на посту главного тренера «Спартака» по окончании прошлого сезона. 34-летний испанец ранее работал со швейцарским «Базелем», с которым занял второе место в местной Суперлиге. Также Абаскаль работал в «Севилье», швейцарских «Кьяссо» и «Лугано», итальянском «Асколи» и греческом «Волосе».

Ранее СМИ писали об интересе к Абаскалю со стороны зарубежных клубов. В частности, сообщалось, что специалиста рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера одна из команд испанской Второй лиги — Сегунды.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов высказался о перспективах команды Гильермо Абаскаля в борьбе за вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

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