Теннисист Ольховский: хорошо, что матч Хачанова длился пять сетов, в трех бы он проиграл

Известный советский и российский теннисист Андрей Ольховский высказался о победе Карена Хачанова над французом Констаном Летьеном в первом круге «Ролан Гаррос». Хачанов уступил в первых двух сетах, но в итоге вырвал победу со счетом 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3.

«Тяжелый матч, очень хорошо, что было пять сетов, потому что в трех он был легко проиграл. А в пяти как раз выявляется и выносливость, и все основные качества. Конечно, не самый удачный матч Карена. Первые два сета доминировал француз, затем он немного подсел, а Карен стал лучше играть. И сказался класс игроков», — сказал Ольховский «Газете.Ru».

Соперник Хачанова по второму кругу уже известен. Им стал молдавский теннисист Раду Албот, который ранее в четырех сетах выбил из борьбы американца Патрика Кипсона — 6:3, 6:2, 4:6, 6:1. Напомним, также в мужской сетке турнира Россию представляют Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Александр Шевченко.

Ранее тренер Владимир Камельзон оценил шансы Даниила Медведева на победу в Открытом чемпионате Франции.