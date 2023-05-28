Ветеран ЦСКА Масалитин об игре с «Краснодаром»: что это было вообще?

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал армейскую команду за игру в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». В выездном поединке армейцы, играя во втором тайме в большинстве, сыграли вничью — 0:0.

«Честно говоря, я вот второй день задаю вопрос — а что это было? Что это было вообще? На игру не похоже, в первом тайме вообще все провалено. Команда мало двигалась, мало контролировала мяч, ошибок куча. В первом тайме, может, первые пять минут побегали и все. Ошибка за ошибкой, даже в ситуации, когда мяч можно спокойно отдать, все равно идет ошибка. По настроению вроде хотели, но движения вообще не было. Защитники получают мяч, средняя линия стоит. Какие-то длинные передачи, какие-то непонятные решения. Вообще несвойственно.

Если команда расстроилась после поражения от «Спартака», то было время, они должны удар держать. Ладно бы один, два, три. А тут вся команда! Поэтому даже не знаю, что это было. Психология? Ну, если бы три-четыре человека двигались, а так вся команда. Переезд? «Краснодар» вместе с «Ростовом» так почти каждую игру ездит, Воронеж тоже, куда-то кто-то летит, едет. Перегорели? Ну, не может вся команда перегореть. Как пишут, погода была, влажность, душно, задохнулись там. Если команда задохнулась, надо мяч под контроль взять и катать, свой темп навязывать, если не хотите бегать.

Во втором тайме после удаления более-менее пришли в себя. Но опять же, Федотов видел, что все выпадает, освежать надо было фланги, мяч не держится, ну, выпусти ты Кучаева пораньше, чтобы хоть что-то завязалось, или Облякова опусти, чтобы мяч начал разыгрываться. Вообще ничего. И команда не играла, и Федотов терпел до поры, до времени. То, что вничью сыграли, это еще нормально. Если бы удаления не было, еще неизвестно, чем бы это все закончилось», — заявил Масалитин в разговоре с «Газетой.Ru».

ЦСКА сохранил за собой второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды после 29 туров 55 очков. «Спартак», который свой матч 29-го тура РПЛ также сыграл вничью, отстает на один балл.

Ранее сообщалось, что российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от матча Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и ЦСКА.