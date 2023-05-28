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Теннисист Хачанов с победы стартовал на «Ролан Гаррос» — 2023

Теннисист Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос» после волевой победы над Летьеном

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Lisi Niesner/Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».

В своем первом матче в Париже 11-я ракетка мира в пяти сетах одержал победу над французом Констаном Летьеном, который занимает 69-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Хачанов уступал после двух первых сетов, но смог переломить ход поединка, выиграв со счетом 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа 37 минут.

Российский теннисист совершил 15 подач навылет, допустил две двойные ошибки, а также реализовал девять брейк-пойнтов из 23. Летьен записал на свой счет два эйса, шесть двойных ошибок и семь брейк-пойнтов из 12.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Следующим соперником Хачанова станет Раду Албот из Молдавии, занимающий 111-е место в рейтинге АТР.

28 мая свои стартовые матчи на «Ролан Гаррос» проведут также россияне Андрей Рублев и Александр Шевченко. Первый сыграет с Ласло Джере из Сербии, а второй — с немцем Оскаром Отте.

Ранее тренер Владимир Камельзон назвал российского теннисиста Даниила Медведева фаворитом «Ролан Гаррос».

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