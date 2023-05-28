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Соболенко заявила, что российские и белорусские спортсмены не поддерживают происходящее на Украине

Соболенко о ситуации на Украине: российские и белорусские спортсмены это не поддерживают

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Global Look Press

Белорусская теннисистка Арина Соболенко была вынуждена вновь ответить на вопрос о своем отношении к происходящему на Украине. Она не раз заявляла, что спортсменки из этой страны ненавидят ее.

«Что касается ситуации на Украине, я много-много раз говорил: никто в этом мире, ни российские спортсмены, ни белорусские спортсмены происходящее не поддерживают. Никто. Как мы можем это поддерживать? Нормальные люди никогда не станут это делать.

Почему мы должны об этом кричать? Это как 1+1. Если мы могли что-то сделать, то сделали бы. Но, к сожалению, это не в наших силах», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

Сегодня Арина Соболенко в матче первого круга «Ролан Гаррос» обыграла представительницу Украины Марту Костюк со счетом 6:3, 6:2.

В следующем туре Соболенко сыграет с победительницей матча матча Панна Удварди (Венгрия) – Ирина Шиманович (Беларусь).

Призовой фонд турнира составляет €49 600 000. В соревнованиях одиночниц принимают участие 12 россиянок. Первой стартует сегодня Камилла Рахмонова. В эти минуты она проводит свой матч против Сары Бейлек (Чехия).

Ранее сообщалось, что болельщики освистали украинку Костюк за отказ пожимать руку Арине Соболенко.

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