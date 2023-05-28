Месси принял решение о продолжении своей карьеры

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не будет продлевать контракт с командой и покинет ее в конце сезона. Об этом в своих социальных сетях сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Вчера Месси забил гол в матче против «Страсбура» и принес своей команде ничью. Она позволила «парижанам» завоевать титул чемпиона Франции. Он стал для «ПСЖ» 11-м в истории. Теперь клуб является самым титулованным клубом Франции.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 31 матче чемпионата Франции. Недавно он был отстранен от занятий с командой из-за поездки в Саудовскую Аравию. После публичных извинений нападающий был допущен.

В августе 2021 года аргентинец перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС или Саудовской Аравии. Также уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в «Барселону». Хави уже обсуждал с игроками команды его возвращение.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси обогнал Роналду по голам в топ-5 лигах Европы.