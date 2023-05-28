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Тренер Исмаилов считает, что Емельяненко «наваляет» даже Джигурда

Тренер Исмаилов: Емельяненко в таком состоянии, ему может навалять даже Джигурда

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Артур Лебедев/РИА Новости

Тренер по ММА Рамазан Исмаилов раскритиковал Александра Емельяненко за то, что он продолжает спортивную карьеру, несмотря на алкоголизм.

«Конечно, Ершов попал, конечно, Емельяненко в плохой форме. Он пропускал элементарные удары. Теряется сразу, координация нарушена, двигаться не может. Его болезнь видна налицо — алкоголизм. Я еще перед поединком Александра с Вячеславом Дациком говорил, что это только вопрос времени, когда его нокаутируют.

Я уверен, что сейчас и Никита Джигурда его победит. В том состоянии, в котором Емельяненко был, ему может навалять даже Джигурда», — передает слова Исмаилова Metaratings.

Поединок между Александром Емельяненко и Евгением Ершовым состоялся в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве. Емельяненко одержал победу болевым приемом во втором раунде.

В активе Александра Емельяненко теперь 38 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 28 побед (20 нокаутом), девять раз проиграл и один поединок свел вничью.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо.

Ранее Святослав Коваленко заявил, что Емельяненко уже не нужны бои.

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