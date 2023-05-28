Тренер Исмаилов считает, что Емельяненко «наваляет» даже Джигурда

Тренер по ММА Рамазан Исмаилов раскритиковал Александра Емельяненко за то, что он продолжает спортивную карьеру, несмотря на алкоголизм.

«Конечно, Ершов попал, конечно, Емельяненко в плохой форме. Он пропускал элементарные удары. Теряется сразу, координация нарушена, двигаться не может. Его болезнь видна налицо — алкоголизм. Я еще перед поединком Александра с Вячеславом Дациком говорил, что это только вопрос времени, когда его нокаутируют.

Я уверен, что сейчас и Никита Джигурда его победит. В том состоянии, в котором Емельяненко был, ему может навалять даже Джигурда», — передает слова Исмаилова Metaratings.

Поединок между Александром Емельяненко и Евгением Ершовым состоялся в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве. Емельяненко одержал победу болевым приемом во втором раунде.

В активе Александра Емельяненко теперь 38 боев в профессиональных ММА, в которых он одержал 28 побед (20 нокаутом), девять раз проиграл и один поединок свел вничью.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо.

Ранее Святослав Коваленко заявил, что Емельяненко уже не нужны бои.