Украинский футболист рассказал, что смог купить на стимулирующие деньги от соперника

Украинский защитник «Лудогорца» Игорь Пластун рассказал о стимулировании в Украинской премьер-лиге (УПЛ), когда он выступал за местную «Оболонь».

«Да, тогда «Шахтер» и «Динамо» активно стимулировали соперников друг друга, потому что между этими командами шла очень ожесточенная борьба за чемпионство, и каждая осечка могла стоить «золота».

На тех четырех матчах мы заработали тогда очень большие деньги. Это были десятки тысяч долларов на одного игрока. Обыграв «Динамо» и «Шахтер», я купил себе первый автомобиль – Peugeot RCZ», — передает слова Пластуна «Украинский футбол».

С 2021 года Пластун играет в чемпионате Болгарии за «Лудогорец». Он уже выступал за команду с 2016 по 2018 год. Тогда он дважды стал чемпионом Болгарии и финалистом Кубка.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что судьи в Российской премьер-лиге выполняют заказ.