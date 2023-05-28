Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинский футболист рассказал, что смог купить на стимулирующие деньги от соперника

Украинский защитник Пластун заявил, что смог купить машину на стимулирующие деньги от соперника

close
100%
Slavko Midzor/Pixsell/MB Media/Getty Images

Украинский защитник «Лудогорца» Игорь Пластун рассказал о стимулировании в Украинской премьер-лиге (УПЛ), когда он выступал за местную «Оболонь».

«Да, тогда «Шахтер» и «Динамо» активно стимулировали соперников друг друга, потому что между этими командами шла очень ожесточенная борьба за чемпионство, и каждая осечка могла стоить «золота».

На тех четырех матчах мы заработали тогда очень большие деньги. Это были десятки тысяч долларов на одного игрока. Обыграв «Динамо» и «Шахтер», я купил себе первый автомобиль – Peugeot RCZ», — передает слова Пластуна «Украинский футбол».

С 2021 года Пластун играет в чемпионате Болгарии за «Лудогорец». Он уже выступал за команду с 2016 по 2018 год. Тогда он дважды стал чемпионом Болгарии и финалистом Кубка.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что судьи в Российской премьер-лиге выполняют заказ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях