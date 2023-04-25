Вальбуэна ответил на нападки Кокорина: мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него

Полузащитник греческого «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна ответил на критику в свой адрес со стороны бывшего одноклубника Александра Кокорина.

«Кокорин может говорить все, что хочет. Он сыграл 200 матчей и забил 50 голов. Это здорово. Но я принял участие в 40 матчах на высшем уровне. Плюс мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него! Но я до сих пор люблю Кокорина!» — передает слова Вальбуэна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в своем последнем интервью Кокорин возмутился тем, что Вальбуэна считают легендой «Динамо».

«Чудак подал три угловых в Самбу и второго... Ну кто угодно мог подать, они забили. Три угловых подал — стал любимцем фанатов», — заключил Кокорин.

Вальбуэна провел за «Динамо» 29 матчей, а затем вернулся в «Марсель». Сейчас он выступает за «Олимпиакос».

Кокорин в майке «Динамо» выходил на поле 171 матч, в 2008 году вместе с командой став бронзовым призером чемпионата России. Летом 2022 года нападающий на правах аренды перешел из «Фиорентины» в кипрский «Арис».

Ранее Александр Кокорин объяснил свои слова о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.