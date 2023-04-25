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Президент УАФ заявил, что сборная Украины не откажется от участия в отборе на Евро-2024

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Daniel Mihailescu/Reuters

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что сборная Украины не будет отказываться от участия в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года, несмотря на выступление в отборе национальной команды Белоруссии.

«Сборная Украины продолжит свои официальные выступления в отборе на чемпионат Европы-2024. Благодарю Министерство молодежи и спорта Украины за оперативный ответ и четкое разъяснение ситуации», — написал Павелко в социальной сети.

Он также отметил, что Министерство будет следить за ситуацией с возможным пересечением сборных Украины и Белоруссии по футболу.

Команды будут выступать в отборе на Евро-2024 в разных группах.

Министерство молодежи и спорта Украины несколько дней назад ввело запрет на участие делегаций украинских национальных команд в соревнованиях, к которым были допущены российские и белорусские атлеты.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее бывший президент Чехии Милош Земан прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований из-за событий на Украине.

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