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Дядя Надаля оценил перспективы теннисиста успешно выступить на «Ролан Гаррос»

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Дядя 22-кратного победителя турниров Большого шлема Рафаэля Надаля Тони поделился мнением о перспективах испанского теннисиста добиться успеха на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»).

«Очевидно, что он вряд ли приедет на турнир хорошо подготовленным. Он не выходил на корт с 10 января, да и до Australian Open играл мало. Но Рафаэль умеет набрать обороты, а на турнирах Большого шлема многое зависит от номера посева.

Если Рафаэль выйдет во вторую неделю, то будет фаворитом в борьбе за победу», — передает слова Тони Надаля Punto De Break.

Надаль из-за травмы не выступал на турнирах с Открытого чемпионата Австралии. Испанец вылетел с турнира уже во втором круге, проиграв в трех сетах американцу Маккензи Макдональду — 4:6, 4:6, 5:7.

В 2022 году Надаль в финале взял верх над российским теннисистом Даниилом Медведевым.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Надаль опустился уже на 14-е место.

Ранее вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников заявил, что организация не может повлиять на польских политиков после инцидента с Виталией Дьяченко.

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