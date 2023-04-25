«Тоттенхэм» отправил в отставку тренера после разгромного проигрыша «Ньюкаслу»

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» уволил исполняющего обязанности главного тренера Кристиана Стеллини после разгромного проигрыша «Ньюкасл Юнайтед» в матче прошедшего в выходные туры чемпионата Англии.

Лондонская команда потерпела поражение со счетом 1:6, причем за первые 20 минут встречи она пропустила пять голов от соперников.

«Результат воскресной игры с «Ньюкаслом» просто неприемлем, на это было больно смотреть. Кристиан и его помощники покинут тренерский штаб. Мы желаем им успеха в будущем», — цитирует председателя правления «Тоттенхэма» официальный сайт клуба.

Теперь исполнять обязанности главного тренера будет Райан Мэйсон.

Итальянец Антонио Конте покинул пост главного тренера лондонского клуба в конце марта, после чего было объявлено о назначении Стеллини.

После 32 проведенных матчей «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. Лидирует в АПЛ лондонский «Арсенал», на счету которого 75 очков.

Ранее клуб «Рексем» из Уэльса, одним из владельцев которого является популярный киноактер Райан Рейнольдс, вернулся в профессиональный футбол и в следующем сезоне будет выступать в Английской футбольной лиге (EFL).