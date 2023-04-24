Спортивный директор «Факела» Котов: очевидно, что проблема в судействе есть

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов прокомментировал отставку генерального директора самарских «Крыльев Советов» Вадима Андреева со своего поста из-за судейства, а также высказался о предстоящем общем собрании клубов, передает Metaratings.ru.

«Я никакого отношения не имею к «Крылья Советам», комментировать не могу. У всех свои методы, мы в свою очередь пригласили господина Каманцева на общее собрание клубов РПЛ, которое будет 26 апреля. Мы так отреагировали. Это очевидно, что проблема в судействе есть, вопрос как раз надо задать тому, кто возглавляет», — заявил Котов.

23 апреля «Крылья Советов» проиграли на выезде «Пари Нижний Новгород» в матче 24-го тура РПЛ — 1:2. После игры представители самарского клуба заявили о своем недовольстве судейством, приведшим к поражению команды. 24 числа стало известно, что генеральный директор самарского клуба Вадим Андреев подал в отставку.

Воронежский клуб в турнирной таблице чемпионата России занимает 13-е место.

Ранее сообщалось, что президент Российской премьер-лиги Александр Алаев прокомментировал решение генерального директора самарских «Крыльев Советов» Вадима Андреева уйти в отставку со своего поста.