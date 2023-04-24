Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Спортивный директор «Факела» Котов: очевидно, что проблема в судействе есть

close
100%
Shutterstock

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов прокомментировал отставку генерального директора самарских «Крыльев Советов» Вадима Андреева со своего поста из-за судейства, а также высказался о предстоящем общем собрании клубов, передает Metaratings.ru.

«Я никакого отношения не имею к «Крылья Советам», комментировать не могу. У всех свои методы, мы в свою очередь пригласили господина Каманцева на общее собрание клубов РПЛ, которое будет 26 апреля. Мы так отреагировали. Это очевидно, что проблема в судействе есть, вопрос как раз надо задать тому, кто возглавляет», — заявил Котов.

23 апреля «Крылья Советов» проиграли на выезде «Пари Нижний Новгород» в матче 24-го тура РПЛ — 1:2. После игры представители самарского клуба заявили о своем недовольстве судейством, приведшим к поражению команды. 24 числа стало известно, что генеральный директор самарского клуба Вадим Андреев подал в отставку.

Воронежский клуб в турнирной таблице чемпионата России занимает 13-е место.

Ранее сообщалось, что президент Российской премьер-лиги Александр Алаев прокомментировал решение генерального директора самарских «Крыльев Советов» Вадима Андреева уйти в отставку со своего поста.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях