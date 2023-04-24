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Тренер «Акрона» Калешин рассказал, как удалось победить «Спартак»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин рассказал, как воспользовался стратегией «Оренбурга», чтобы победить «Спартак» в матче Кубка России.

«У «Спартака» есть две структуры, и он активно идет прессинговать. Наши защитники и вратарь были готовы к розыгрышу мяча от ворот, чтобы разбить этот прессинг и впереди на пространстве ловить моменты. Та же стратегия, которой пользовался «Оренбург». У «Спартака» защитники не обладают высокой скоростью, а у нас вся группа атаки очень быстрая. Старались вертикально играть, когда соперник давил и нарушал свою компактность», — передает слова Калешина «Чемпионат».

Напомним, что в среду «Акрон» переиграл в Жигулевске московский «Спартак» со счетом 2:1. В середине первого тайма нападающий красно-белых Кейта Бальде не смог реализовать пенальти. Затем тольяттинцы в течение пяти минут дважды поразили ворота Александра Максименко. Отличились Андрес Понсе и Никита Салтыков. В самой концовке встречи Томаш Тавареш смог отыграть один мяч.

В финальном матче Пути регионов Кубка России «Акрон» сыграет с «Краснодаром».

Ранее Евгений Калешин рассказал, как обратился к Библии перед игрой со «Спартаком».

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