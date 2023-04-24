Экс-игрок «Локомотива» Булыкин: хотелось бы судейских ошибок меньше, они часто становятся ключевыми

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, выступавший на клубном уровне за московские «Локомотив» и «Динамо», а также за амстердамский «Аякс», в комментарии «Газете.Ru» поделился мыслями об уровне судейства в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Для меня непонятен уровень судейства, потому что одни и те же моменты трактуются по-разному. А потом в судейской комиссии подтверждается очень много неправильных действий, хотя у нас сейчас уж не знаю, сколько судей смотрят на за матчем, и на VAR, и на бровках, и сзади, но все равно случаются ошибки. Хотелось бы, чтобы этих ошибок было как можно меньше. А то очень часто эти ошибки являются ключевыми.

Нужно повышать квалификацию, договориться о единых методиках, потому что, как я сказал, одни трактуют по одному, другие — по-другому. И это, честно говоря, не есть хорошо», — отметил Булыкин.

23 апреля «Крылья Советов» проиграли на выезде «Пари Нижний Новгород» в матче 24-го тура РПЛ — 1:2. После игры представители самарского клуба заявили о своем недовольстве судейством, приведшим к поражению команды. 24 числа стало известно, что генеральный директор самарского клуба Вадим Андреев подал в отставку.

Ранее сообщалось, что президент Российской премьер-лиги Александр Алаев прокомментировал решение генерального директора самарских «Крыльев Советов» Вадима Андреева уйти в отставку со своего поста.