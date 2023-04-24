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Президент РПЛ Алаев высказался о судейской работе в чемпионате России

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что в повестке общего собрания есть тема судейства, на него был приглашен руководитель судейского корпуса Павел Каманцев, передает «Спорт-Экспресс».

«Остались решающие туры, идет борьба в нижней части таблицы, наверху тоже все впереди. Очень бы хотелось, чтобы мы по итогам тура говорили о футболе, а не об ошибках, назначенных пенальти. Мы ждем коллег на собрании», — заявил Алаев.

После рестарта чемпионата России почти в каждом туре возникают конфликты, связанные с судейством.

23 апреля «Крылья Советов» проиграли на выезде «Пари Нижний Новгород» в матче 24-го тура РПЛ — 1:2. После игры представители самарского клуба заявили о своем недовольстве судейством, приведшим к поражению команды. 24 числа стало известно, что генеральный директор самарского клуба Вадим Андреев подал в отставку.

Ранее сообщалось, что бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал уровень судейства в Российской премьер-лиге, отметив, что с введением системы видеопомощи арбитрам (VAR) стало еще хуже.

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Футбол. Чемпионат России
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