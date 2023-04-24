Бывший футболист Масалитин: в РПЛ судейство с VAR стало еще хуже

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал уровень судейства в Российской премьер-лиге (РПЛ), отметив, что с введением системы видеопомощи арбитрам (VAR) стало еще хуже.

«А других судей мы не найдем. Заменить одних на других, так придут еще хуже. VAR должен был все огрехи, все косяки их сводить на нет, так с VAR еще хуже стало. Эти пенальти непонятные, еще что-то. Очень много скандалов, и с VAR стало еще больше. Поэтому здесь только одно — надо повышать квалификацию судей, и эти судьи должны по одной методике судить. Каждый арбитр судит по своему — три сантиметра, пять сантиметров, миллиметры, у кого-то ногти длинные, у кого-то футболка. Уже до абсурда доходят эти оправдания.

К сожалению, у нас такое судейство. От нас зависит какое будет оно. Надо повышать квалификацию, надо возвращать методики. Делать условия, чтобы профессия судейская была, чтобы они деньги получали хорошие», — заявил Масалитин в разговоре с «Газетой.Ru».

23 апреля «Крылья Советов» проиграли на выезде «Пари Нижний Новгород» в матче 24-го тура РПЛ — 1:2. После игры представители самарского клуба заявили о своем недовольстве судейством, приведшим к поражению команды. 24 числа стало известно, что генеральный директор самарского клуба Вадим Андреев подал в отставку.

Ранее сообщалось, что президент Российской премьер-лиги Александр Алаев прокомментировал решение генерального директора самарских «Крыльев Советов» Вадима Андреева уйти в отставку со своего поста.