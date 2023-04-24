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Масалитин об отставке гендиректора «Крыльев Советов»: все недовольны судейством, всем увольняться?

Экс-игрок ЦСКА Масалитин прокомментировал отставку гендиректора «Крыльев Советов» Андреева

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ФК «Салют Белгород»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал решение генерального директора самарских «Крыльев Советов» Вадима Андреева подать в отставку на фоне проблем с судейством в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Сообщалось, что причиной такого решения руководителя клуба стало бездействие руководства РПЛ в вопросах, связанных с многочисленными судейскими ошибками в матчах с участием команды.

«Я думаю, что это больше эмоциональный поступок. Судейство все же касается не только «Крыльев Советов», судейство касается всех, всем тогда надо уходить, потому что все недовольны судейством. Вот такое судейство. Ну вот уйдет он, что-то изменится? Не изменится. Это просто эмоции в знак того, что творится.

Но это надо всем уходить, каждая команда сейчас будет недовольство высказывать, каждая. В стороне никто не останется. И что, всем увольняться?» — сказал Масалитин в разговоре с «Газетой.Ru».

23 апреля «Крылья Советов» проиграли на выезде «Пари Нижний Новгород» в матче 24-го тура РПЛ — 1:2. После игры представители самарского клуба заявили о своем недовольстве судейством, приведшим к поражению команды.

Ранее сообщалось, что президент Российской премьер-лиги Александр Алаев прокомментировал решение генерального директора самарских «Крыльев Советов» Вадима Андреева уйти в отставку со своего поста.

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