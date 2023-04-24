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Президент РПЛ высказался о возможных изменениях формата турнира в следующем сезоне

Алаев заявил, что формат РПЛ не будет изменен в следующем сезоне

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что в сезоне-2023/24 в формат турнира не будут вноситься изменения.

«Вопроса смены формата РПЛ в повестке дня общего собрания лиги нет. Учитывая, что следующий сезон стартует довольно скоро, вряд ли стоит ожидать смены формата, но такая работа должна идти», — передает слова Алаева «Спорт-Экспресс».

Алаев ранее заявил о возможном изменении формата проведения лиги после обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, в том числе введении стадии плей-офф в следующем сезоне.

В преддверии старта нынешнего сезона был изменен формат проведения розыгрыша Кубка России. Турнир был разделен на верхнюю и нижнюю сетки — Путь РПЛ и Путь регионов. Принцип проведения турнира в мае 2022 года был предложен организаторами Кубка Российской премьер-лиги.

Ранее генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против низкого уровня судейства в Российской премьер-лиге (РПЛ)

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