«Манчестер Юнайтед» впервые за 29 лет вышел в финалы всех национальных кубков

«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии. В полуфинале «красные дьяволы» в серии пенальти обыграли «Брайтон энд Хоув Альбион».

Основное время матча, который прошел на «Уэмбли», завершилось вничью — 0:0, а в серии пенальти точнее оказались игроки «МЮ» — 7:6.

В финале турнира подопечные Эрика тен Хага встретятся с «Манчестер Сити». Игра также пройдет на «Уэмбли» 3 июня.

«Манчестер Юнайтед» второй раз за сезон вышел в финал турнира — в конце февраля «МЮ» взял первый трофей с 2017 года, победив в Кубке английской лиги.

Всего манкунианцы в третий раз в истории вышли в финал Кубка Англии и Кубка лиги в одном сезоне. Ранее это удавалось команде в сезонах 1982/83 и 1993/94.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед», ныне возглавляющий клуб МЛС «Ди Си Юнайтед», Уэйн Руни предположил, что форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может стать доминирующим игроком на десять лет.

Норвежский нападающий является самым результативным игроком сезона-2022/2023 в топ-5 европейских чемпионатах.