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Форвард «Локомотива» признался, что будет искать новый клуб

Форвард Игнатьев заявил, что ему дают мало игрового времени в «Локомотиве»

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Российский футболист московского «Локомотива» Иван Игнатьев поделился мнением о своем будущем в столичном клубе. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Делаю вcе, что в моих cилах. Тренируюcь по макcимуму. Хочу получить шанc, но пока возможноcти нет. Мне кажетcя, любой cпортcмен будет этим недоволен. Но я не обcуждаю решение тренера, это его дела.

Мне надо больше играть, сейчас я вижу, что мне не дают времени. Наверное, буду выбирать в будущем клуб, где буду больше играть», — сказал форвард.

24-летний нападающий перебрался в «Локо» летом 2022 года на правах свободного агента. С того времени в его активе 22 матча за «железнодорожников», в которых он забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

В зимнее трансферное окно появлялась информация об интересе к нему со стороны израильского клуба «Хапоэль Беэр-Шева».

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Локомотив» сыграли вничью в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.

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