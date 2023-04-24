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Российский теннисист Медведев вернулся в топ-3 рейтинга ATP

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Amr Alfiky/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вернулся в топ-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Список доступен на официальном сайте организации.

27-летний россиянин сместил с третьей строчки Каспера Рууда. 20 апреля норвежский теннисист проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло в третьем круге турнира ATP 500 в Барселоне, не сумев таким образом защитить очки, заработанные на этом старте в сезоне-2021/2022.

В прошлом году Медведев на протяжении 16 недель с перерывом возглавлял рейтинг ATP. Он установил рекорд среди российских теннисистов по этому показателю. Спортсмен выиграл Открытый чемпионат США (US Open) в 2021 году.

Ранее бывший российский теннисист Андрей Чесноков позитивно оценил игру Андрея Рублева в проигранном финале турнира в Бане-Луке.

Напомним, что россиянин в главном матче соревнований уступил сербу Душану Лайовичу. Игра завершилась в трех сетах со счетом 3:6, 6:4, 4:6.

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